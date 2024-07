Der slowenische Radfahrer Tadej Pogacar, der gerade seine dritte Tour de France gewonnen hatte, sagte seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris wegen «Müdigkeit» ab, wie das slowenische Olympische Komitee am Montag bekannt gab.



«Leider hat Tadej Pogacar seine Teilnahme aufgrund von extremer Müdigkeit abgesagt», erklärte der Trainer der slowenischen Olympiamannschaft, Uros Murn, in einer Erklärung.



Der 25-Jährige konnte es auch nicht verkraften, dass der slowenische Verband seine Verlobte Urska Zigart nicht nominiert hatte. In einer Nachricht in den sozialen Netzwerken hatte er sich «wütend» und «sprachlos» geäussert.



Als er am Sonntag zu den Olympischen Spielen befragt wurde, blieb er sehr ausweichend und erwähnte lieber seinen «Traum», eines Tages das Regenbogentrikot des Weltmeisters zu tragen.



Er strebt im September in Zürich die dreifache Krone Giro-Tour-Weltmeisterschaft an. Etwas, das bisher nur zwei Männer, Stephen Roche und Eddy Merckx, geschafft haben. (hkl/sda/afp)

Bild: www.imago-images.de