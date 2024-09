Brasilien durchbricht die Negativserie und gewinnt in der südamerikanischen WM-Qualifikation 1:0 gegen Ecuador.



Rodrygo von Real Madrid erzielte für das wiederum nicht überzeugende Brasilien in der 30. Minute den goldenen Treffer und beendete damit eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Niederlagen.



Brasilien liegt derzeit auf dem vierten Platz nach einer bislang enttäuschenden Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die ersten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für die Endrunde, der Siebtplatzierte muss in die Relegation. Die «Seleção» trifft am Dienstag auf Paraguay, Ecuador spielt am gleichen Tag gegen Peru.



Kein Tor für Suarez bei Dernière

Uruguays legendärer Stürmer Luis Suarez erlebte am Freitag in Montevideo ein frustrierendes letztes Länderspiel. Beim 0:0 gegen Paraguay vergab der 37-Jährige in der 18. Minute die grösste Möglichkeit, als er am Pfosten scheiterte. So bleibt der als «Pistolero» bekannte Stürmer bei 69 Treffern für Uruguay, womit er Rekordtorschütze seines Landes ist. (sda/dpa/afp)

Bild: keystone