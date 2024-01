Mit Carlos Alcaraz scheidet der erste grosse Name am Australian Open der Männer aus. Der als Nummer 2 gesetzte spanische Wimbledon-Sieger unterliegt Alexander Zverev (ATP 6) mit 1:6, 3:6, 7:6 (7:2), 4:6. Für Zverev ist es der erste Sieg gegen einen Top-5-Spieler an einem Grand-Slam-Turnier. Sein Gegner im Kampf um den ersten Finaleinzug der Karriere auf dieser Stufe ist der als Nummer 3 gesetzte Russe Daniil Medwedew.

Bild: keystone

Zverev war gegen Alcaraz in den ersten drei Sätzen der klar bessere Spieler, als er dann aber im dritten Durchgang beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn aufschlug, kassierte er das erste Break in diesem Spiel. In der Kurzentscheidung gelangen Alcaraz nach dem 0:2 sieben Punkte in Serie. Zverev liess sich dadurch aber nicht beeindrucken. Als er nach je einem Break zu Beginn des vierten Satzes bei 5:4 erneut zum Matchgewinn aufschlug, verwertete er um 1.19 Uhr Ortszeit nach 3:06 Stunden Spielzeit den ersten Matchball mit einem Servicewinner.



Zverev schaffte aber umgehend das Re-Break, und als er bei 5:4 erneut zum Matchgewinn aufschlug, verwertete er den ersten Matchball mit einem Servicewinner. Damit steht er zum sechsten Mal an einem Grand-Slam-Turnier in den Halbfinals, ein Sieg blieb ihm in dieser Runde bisher verwehrt. Gegen Medwedew steht es im Head-to-Head 7:11 aus Sicht des Deutschen.



Alcaraz ist der einzige Spieler aus den Top 4 der Welt, der die Runde der letzten vier verpasst hat. Den anderen Halbfinal bestreiten der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic und der Italiener Jannik Sinner, die Weltnummer 4. (nih/sda)