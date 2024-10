Aryna Sabalenka steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere an der Spitze des WTA-Rankings. Die 26-jährige Belarussin löst Iga Swiatek als Leaderin der Weltrangliste ab. Dies auch, weil Swiatek wegen eines Regelverstosses (Verpassen von Pflichtturnieren) einige Punkte abgezogen wurden.



Sabalenka blickt auf sehr erfolgreiche letzte Wochen zurück. Seit Mitte August gewann sie 20 ihrer 21 Matches, holte am US Open ihren dritten Grand-Slam-Titel und triumphierte bei zwei WTA-1000-Turnieren (Cincinnati und Wuhan). Swiatek führte die Weltrangliste seit dem letzten Oktober an. Damals hatte die Polin Sabalenka abgelöst, die ein erstes Mal während acht Wochen an der Spitze gelegen hatte. (abu/sda)

Bild: keystone