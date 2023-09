Paul Pogba droht eine lange Sperre wegen Dopings. Der 30-jährige französische Weltmeister von 2018 in Diensten von Juventus Turin wurde positiv auf Testosteron getestet und von der italienischen Antidoping-Agentur Nado vorläufig suspendiert.



Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa wurde die Probe nach dem 3:0-Sieg von Juventus beim Meisterschaftsauftakt gegen Udinese in der Serie A entnommen, wo Pogba nicht zum Einsatz gekommen war. Sollte die B-Probe das Resultat bestätigen, könnte der 91-fache Internationale für vier Jahre gesperrt werden.



Pogba hatte in den letzten Jahren mit gravierenden Verletzungsproblemen zu kämpfen. Letzte Saison absolvierte er für Juventus lediglich zehn Teileinsätze, in dieser Saison wurde er zuletzt zweimal eingewechselt. Zudem war der Mittelfeldspieler vorübergehend in die Schlagzeilen geraten, weil er von seinem eigenen Bruder erpresst wurde.



Die Verwendung der im Leistungssport verbotenen Substanz Testosteron begünstigt den Muskel- und Knochenaufbau. (lst/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp