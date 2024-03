Lara Gut-Behrami kann sich am Samstag ihre erste von vier in diesem Winter möglichen Kristallkugeln sichern. Wird die Tessinerin im Weltcup-Riesenslalom in Are in Schweden mindestens Zweite, steht sie in der Disziplinen-Wertung als Siegerin fest. Ihr Vorsprung auf die Italienerin Federica Brignone, die auch im Kampf um den Gesamtsieg die letzte verbliebene Konkurrentin ist, beträgt 135 Punkte. Die Auszeichnung für die beste Riesenslalom-Fahrerin der Saison würde sich Gut-Behrami zum ersten Mal sichern.

Bild: keystone

Die Männer haben nur noch das Saison-Finale an den nächsten zwei Wochenenden in Saalbach vor sich. Die in Kranjska Gora in Slowenien vorgesehenen Rennen, ein Riesenslalom und ein Slalom, mussten aufgrund der äusseren Bedingungen abgesagt werden. (sda)