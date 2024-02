Nach fast acht Jahren gibt Michael Suter das Amt des Handball-Nationaltrainers per sofort ab. Die Verantwortlichen des Verbandes fällen den Entscheid in Absprache mit dem 48-Jährigen.



«Die sportlichen Ziele an der EM in Deutschland wurden verfehlt», teilt Zentralpräsident Pascal Jenny mit. Aufgrund der abschliessenden Niederlage gegen Nordmazedonien war die Schweiz in der Auslosung für die WM-Playoffs nicht gesetzt und erwischte sie einen der stärkeren Gegner. Als Konsequenz sei der Entscheid getroffen worden, die sportliche Leitung frühzeitig neu zu regeln.



Allerdings ist noch unklar, wer die Mannschaft in den WM-Playoffs im Mai gegen Slowenien betreuen wird. Bereits bekannt ist, dass der als Aktiver zurückgetretene Andy Schmid ab Sommer einen Vertrag als Nationaltrainer hat. Er sei in der Analyse zum Entscheid miteinbezogen worden. Eine Lösung soll in den nächsten Wochen gefunden werden. (abu/sda)

Bild: keystone