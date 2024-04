Die erstmalige Teilnahme des FC Bologna an der Champions League rückt näher. In der 33. Runde der Serie A gewann das Überraschungsteam mit dem Schweizer Trio bei der AS Roma, einem der direkten Konkurrenten, mit 3:1.



Der Marokkaner Oussama El Azzouzi nach Flanke des ehemaligen FCB-Verteidigers Riccardo Calafiori und der frühere Bayern-Hoffnungsträger Joshua Zirkzee brachten Bologna bis zur Pause 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer sorgte Alexis Saelemaekers mit einem schönen Heber für das 3:1. Alle drei Schweizer, Remo Freuler als Captain, Michel Aebischer und Dan Ndoye, standen in der Startformation.



Bei einem mehr ausgetragenen Spiel hat das von Thiago Motta trainierte Bologna nun acht Punkte Vorsprung auf das sechstplatzierte Atalanta Bergamo. Die Top 5 der Liga schafft es in die Champions League, zu der momentan auch die AS Roma als Fünfte zählt. (dab/sda)

Bild: keystone