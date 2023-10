Bayern München muss in den nächsten Partien auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag mitteilte, hat sich der 28-Jährige am Samstagabend beim 3:1 gegen Mainz 05 eine Mittelhandfraktur zugezogen. Der Mittelfeldspieler wurde bereits operiert und wird den Münchnern im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag bei Galatasaray Istanbul und in den folgenden Partien fehlen. Eine genaue Ausfallzeit nannte der Klub nicht. (kat/sda/dpa)

Bild: keystone