Viktorija Golubic hat ihre Niederlagen-Serie beendet. Die Zürcherin schlug in der 1. Runde des hoch dotierten WTA-1000-Turniers in Peking die Chinesin Wang Xiyu in drei Sätzen.



Die Niederlage bei den Olympischen Spielen in Paris eingerechnet, hatte Golubic zuletzt bei sechs Turnieren in Folge ihre Auftaktpartie verloren. Das 7:6 (7:5), 0:6, 6:3 gegen Wang war auch eine Revanche. Zehn Tage zuvor hatte die bald 32-jährige Schweizerin gegen die Chinesin, die als Nummer 95 in der Weltrangliste unmittelbar vor ihr liegt, beim Turnier in Hua Hin in Thailand den Kürzeren gezogen.



Nächste Gegnerin ist Donna Vekic, die Nummer 20 der Welt. Gegen die Kroatin, im Juli Halbfinalistin in Wimbledon, hat Golubic das bisher einzige Duell im Juni vergangenen Jahres beim Rasenturnier in Nottingham gewonnen. (nih/sda)

Bild: keystone