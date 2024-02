The first-ever regular season NFL game in Spain will be played at the iconic Santiago Bernabéu Stadium in 2025, home of @realmadrid! 🇪🇸 #NFLMadridGame



¡El primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugará en el icónico Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid! pic.twitter.com/Xsk34cvBoR — NFL (@NFL) February 9, 2024

NFL gehtnach Spanien und trägt eine Partie imaus. Das gab die National Football League am Freitag in Las Vegas am Rande des Super Bowls bekannt.Nach London, München und Frankfurt ist die spanische Hauptstadt die vierte europäische Stadt, in der die Liga Spiele austragen wird. Welche Teams im Estadio Santiago Bernabeu antreten, steht noch nicht fest.Die NFL bemüht sich zunehmend um eine Internationalisierung von American Football. In der kommenden Saison gibt es erstmals ein Spiel in Südamerika, wenn die Philadelphia Eagles am ersten Spieltag in São Paulo antreten. Das zweite beteiligte Team ist bislang nicht bekannt.2024 werden neben São Paulo auch London, und München Gastgeber eines Spiels sein. Beginnend mit der Saison 2025 will die NFL in jeder Saison bis zu acht Partien ausserhalb der USA austragen. (dab/sda/dpa)