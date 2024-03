Good work down low by CC 💪



6 quick points in the 3rd pic.twitter.com/2y8EuWx6q4 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 19, 2024

Diemüssen in der NBA eine deutliche Niederlage hinnehmen. Das Team mit Clint Capela verliert bei den. Einen Tag nach dem Sieg gegen die LA Clippers blieben die Hawks in der gleichen Arena chancenlos. Mit Ausnahme der Startphase, in der sie zwischenzeitlich 11:2 führte, lag die Equipe aus Georgia stets im Hintertreffen.steuerte zum Skore seines Teams nach dem starken Auftritt gegen die Clippersbei.Trotz der Niederlage und klar negativer Saisonbilanz (30:38) liegen die Hawks in der Rangliste der Eastern Conference nach wie vor auf Platz 10, der nach der Qualifikation zur Teilnahme am sogenannten Play-In berechtigt, in dem nach der Regular Season in den beiden Conferences die jeweils letzten zwei Playoff-Teilnehmer ermittelt werden.In der vierten der fünf Partien des Abstechers in den Westen bezogen Capela und Co. gegen das Ensemble um die Superstarsdie zweithöchste Niederlage in der laufenden Saison. Noch deutlicher hatte sich Atlanta zu Beginn des Jahres mit dem 116:150 bei den Indiana Pacers geschlagen geben müssen. Los Angeles war auch der Ort, an dem die Hawks ihre bis anhin klarste Abfuhr in der Regular Season erlebt hatten. Mitte November 2019 waren sie gegen die Clippers 101:150 untergegangen. (nih/sda)