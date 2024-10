England rehabilitiert sich in der Nations League für die Heimniederlage am Donnerstag gegen Griechenland. Drei Tage nach dem 1:2 in London gewinnt der EM-Finalist in Helsinki gegen Finnland 3:1.



Jack Grealish verwertete in der 18. Minute eine mustergültige Vorlage von Lille-Legionär Angel Gomes zur Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhten Trent Alexander-Arnold (74.) und Declan Rice (84.) auf 3:0, ehe die Finnen noch zum Ehrentreffer kamen.



Mit dem dritten Sieg im vierten Spiel festigte die Mannschaft von Interimscoach Lee Carsley den 2. Platz in der Gruppe 2 der Liga B hinter Griechenland, das sich mit einem 2:0 gegen Irland an der Spitze behauptete.



Österreich revanchierte sich im Spitzenkampf der Gruppe 3 in Linz mit einem 5:1 gegen Norwegen für das 1:2 im September in Oslo. Captain Marko Arnautovic erzielte die ersten beiden Tore der stark aufspielenden Österreicher, danach waren Philipp Lienhart, Stefan Posch und Michael Gregoritsch mit Kopfbällen erfolgreich. Bei den Norwegern blieb der Stürmerstar Erling Haaland nach einem Pfostenschuss in der Anfangsphase unauffällig.



In der Liga D ist Liechtenstein in der Gruppe mit Gibraltar und San Marino auch nach drei Spielen ohne Sieg. Das Team von Trainer Konrad Fünfstück musste sich zu Hause gegen Gibraltar mit einem 0:0 begnügen und wartet somit weiter auf den ersten Pflichtspielsieg seit vier Jahren. Captain Nicolas Hasler vergab in der 95. Minute einen Foulpenalty. (sda/con)

Bild: keystone