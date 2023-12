Das Weltcup-Programm Mitte Januar in Wengen umfasst in diesem Jahr vier Rennen. Am Lauberhorn wird eine der vier in den vergangenen Wochen abgesagten Abfahrten nachgeholt.



Die Bestätigung einer zweiten Abfahrt im Berner Oberland kam einer Vollzugsmeldung gleich. Die Erweiterung des Renn-Programms stand bereits mehrere Tage im Raum. Wengen war schon während des vorletzten Wochenendes, an dem in Beaver Creek keines der drei geplanten Speed-Rennen hatte durchgeführt werden können, als Ersatz-Variante genannt worden. Nun ist es definitiv.



Das verlängerte Renn-Wochenende in Wengen beginnt am Donnerstag mit der Ersatz-Abfahrt auf verkürzter Strecke mit Start oberhalb des Hundschopfs. Am Freitag folgt der Super-G, am Samstag die Abfahrt auf der Original-Piste. Den Abschluss bildet am Sonntag der Slalom. (abu/sda)

Bild: keystone