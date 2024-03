Die Schweizer Nationalmannschaft kennt das umfangreiche Vorbereitungsprogramm zur Weltmeisterschaft 2024 in Prag und Ostrava vom 10. bis 26. Mai. Es umfasst neun Matches.



Neben sechs Vorbereitungspartien im April steht für die Mannschaft von Patrick Fischer am Donnerstag, 2. Mai, das Breakout-Game der Czech Hockey Games gegen Schweden in Kloten auf dem Programm. Danach werden auch noch die beiden weiteren Partien des letzten Turniers der Euro Hockey Tour gegen Finnland (4. Mai) und Tschechien (5. Mai) in Brünn gespielt.



Die ersten Vorbereitungsspiele finden in der Slowakei in Hummené am Donnerstag und Freitag, den 11. und 12 April statt. Die Mannschaft wird dann für eine Woche nach Basel reisen und diesen Block mit zwei Partien gegen Frankreich (19. und 20. April) abschliessen.



Danach bezieht das Schweizer Team für zwei Wochen in Kloten Quartier. Dabei stehen zwei Vorbereitungsspiele gegen Lettland im Programm: Am Freitag, 26. April in Lausanne und tags darauf in Kloten. (nih/sda)

Bild: keystone