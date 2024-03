🏒 Colin Muller hat sein Kader für die in Utica (USA) stattfindende Weltmeisterschaft bekannt gegeben.



🏒 Le head coach de l’équipe nationale A féminine a annoncé sa sélection pour le Championnat du monde à Utica (USA).



Für die, New York, hateineaufgeboten. Von den 25 aufgebotenen Akteurinnen haben zehn mehr als 80 Länderspiele absolviert.Angeführt wird diese Liste von der EVZ-Stürmerin(179 Partien), gefolgt von(146), die in den USA in der neu lancierten Professional Women's Hockey League bei Boston unter Vertrag steht.«Obwohl bereits alle Spielerinnen auf internationalem Parkett Erfahrungen gesammelt haben, reisen wir mit einem sehr jungen Team mit einem Durchschnittsalter um die 22 Jahre in die USA», liess sich Muller in der Mitteilung zitieren. «Mithaben wir auch vier Akteurinnen nominiert, die bereitswaren.»Das Schweizer Team reist am 26. März in die USA, wo es sich in einem einwöchigen Trainingscamp vorbereitet und an den letzten Details feilt, um optimal für die WM-Kampagne gerüstet zu sein. Beim Turnier treffen die Schweizerinnen in der Gruppe A auf die. (nih/sda)