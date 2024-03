Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

Der europäische Schwimmsportverband kürte Michelle Heimberg im Rahmen der European Aquatics Awards zur Wasserspringerin des Jahres 2023. Für die 23-jährige Aargauerin sprachen vor allem die Leistungen an den European Games in Polen, an denen sie Europameisterin vom 1-m-Brett wurde und im 3-m-Springen die Bronzemedaille gewann. Für Swiss Aquatics ist es bereits die zweite Ehrung, nachdem Noè Ponti unter der Woche zu Europas Schwimmer des Jahres ausgezeichnet wurde. (ram/sda)

Die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller sind mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in Schaffhausen gestartet. Sie verloren 3:5 gegen die USA, die Olympiasieger von 2018. Für Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz vom CC Genf war es ein sehr zäher Beginn in die Heim-WM in der nahezu ausverkauften IWC-Arena. Sie begannen die Partie mit dem Vorteil des letzten Steins, aber erst im 7. End konnten sie diesen zum angestrebten Zweierhaus ummünzen. Bis dorthin allerdings hatten die US-Curler in drei Ends je einen Stein gestohlen. In den letzten drei Ends konnten die Schweizer den knappen Rückstand nicht mehr wettmachen. (ram/sda)

Der EHC Chur steigt als Meister der MHL in die Swiss League auf. Die Bündner setzen sich in der Finalserie der dritthöchsten Schweizer Eishockeyliga gegen Seewen durch. Das entscheidende fünfte Spiel gewinnen die Churer zuhause 3:1. Daniel Carbis sorgte mit seinem Treffer ins verwaiste Tor Seewens 13 Sekunden vor dem Ende für Ekstase in den Reihen des Qualifikationssiegers, der damit sein Comeback in der Serie nach 0:2-Rückstand perfekt machen konnte. Für die von den Brüdern Reto und Jan von Arx gecoachten Churer ist es der gewünschte Abschluss einer starken Saison, der sie nach 16 Jahren mit dem Aufstieg in die Swiss League ins Profi-Eishockey zurückführt. Die Bündner, die als Einzige die Aufstiegskriterien erfüllten, hatten sich den Platz in der zweithöchsten Liga bereits mit dem Einzug in die Halbfinals gesichert. Nun steigen sie gar als Meister auf. (ram/sda)

Danielle Collins (WTA 53) hat den Final des WTA-1000-Turniers in Miami gegen die favorisierte Jelena Rybakina (WTA 4) 7:5, 6:3 gewonnen. Für die 30-jährige Amerikanerin ist es der dritte Titel. Nach drei Niederlagen in Folge gegen die 24-jährige Kasachin kehrte Collins in Miami den Spiess wieder um. Ausschlaggebend hierfür war ihre Nervenstärke in den entscheidenden Momenten. Während sie drei ihrer sieben Breakchancen zu nutzen wusste, vermochte sie neun von zehn Breakmöglichkeiten ihrer Gegnerin abzuwehren. Für Collins war es der erste Turniersieg seit drei Jahren. 2021 gewann die Australian-Open-Finalistin von 2022 die Turniere in Palermo und San Jose. (ram/sda)

Nach vier Siegen in Folge müssen sich die Atlanta Hawks wieder geschlagen geben. Das Team mit Clint Capela verliert daheim gegen die Milwaukee Bucks 113:122. Trotz einem starken Bogdan Bogdanovic , der mit 38 Punkten brillierte, lag das Heimteam nach ansprechendem Beginn fast über die gesamte Spielzeit im Rückstand. Bei den Gästen, die in der Eastern Conference den 2. Platz belegen, überzeugte der Grieche Giannis Antetokounmpo mit 36 Punkten und 16 Rebounds. Capela verpasste derweil sein sechstes Double-Double in Serie. Der 29-jährige Genfer steuerte 10 Punkte und 8 Rebounds bei. Dafür wurde er für seinen 400. Block im Dress der Hawks gefeiert, Capela ist erst der zehnte Spieler in der Klubgeschichte, der diese Marke knackt. (abu/sda)

In ihrem zweiten Spiel an der Weltmeisterschaft in Schaffhausen erringen die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller den ersten Sieg. Sie bezwingen Norwegen 10:5. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller und Benoît Schwarz vom CC Genf zeigten im Vergleich zur Niederlage gegen die USA eine markante Steigerung. Allein Benoît Schwarz auf der vierten Position verbesserte sich von 71 auf 93 Prozent an gelungenen Steinen – auf einen Wert, der Weltklasse bedeutet. Norwegens Skip und Nummer 4 Magnus Ramsfjell kam auf 75 Prozent. (abu/sda)

Der FC Basel kämpft gegen das Abrutschen in die Barrage und um Selbstvertrauen. Wieso Trainer Fabio Celestini an sein Team glaubt, auch wenn der Fussball, den es spielt, ihm nicht gefällt. Er erklärt, was Kritik mit Malerei zu tun hat und wieso es ihm beim Abschalten hilft, Opern zu besuchen.

Fabio Celestini, wie schaffen Sie es, den Fussball auszublenden?

Fabio Celestini: Am vergangenen Wochenende beispielsweise war ich in Wien, um mir eine Oper anzuschauen. Ich war auch in Paris schon in einer Oper. Nicht weil ich ein Opern-Fanatiker bin, aber weil ich Erfahrungen machen will. In einem Theater wie in Paris oder Wien geht es auch um den Ort, das Erlebnis, um das Schöne. Solche Dinge sind sehr wichtig, um die Batterien aufladen zu können. Jetzt sind sie wieder voll, um die letzten eineinhalb, zwei Monate der Saison in Angriff nehmen zu können.