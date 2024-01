Die Bob-, Schlittel- und Skeleton-Wettbewerbe an den Olympischen Winterspielen 2026 werden nach Angaben der italienischen Regierung auf jeden Fall in Italien stattfinden. Das kündigte Aussenminister Antonio Tajani in Rom an. «Es ist nicht akzeptabel, dass die Rennen ausserhalb Italiens sind», erklärte Tajani. Der Minister liess jedoch weiterhin offen, ob die Wettbewerbe in Cortina oder in Cesana ausgetragen werden.



Die Winterspiele 2026 wurden an Mailand und Cortina d'Ampezzo vergeben. Bisher haben die Organisatoren jedoch auch aufgrund der hohen Kosten noch keinen Eiskanal präsentiert, in dem die Wettbewerbe stattfinden. Zuletzt hatte die italienische Vergabekommission grünes Licht für den Neubau der Bob- und Rodelbahn in Cortina gegeben. Die Kosten werden sich nach bisherigen Angaben auf 81 Millionen Euro belaufen.



Das Internationale Olympische Komitee hat sich gegen den Neubau ausgesprochen und will die Rennen auf einer bereits bestehenden Bahn ausserhalb des Gastgeberlands abhalten – zum ersten Mal in der mehr als 100-jährigen Geschichte Olympischer Winterspiele. Als Favorit in einem solchen Fall gilt Innsbruck-Igls. (abu/sda/dpa)

Bild: keystone