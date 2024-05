Simona Aebersold gelang an der Sprint-SM in Einsiedeln die erfolgreiche Titelverteidigung. Die Seeländerin liess zumindest auf nationaler Ebene der Konkurrenz im verwinkelten Dorfkern keine Chance. Schneller war einzig die ausser Konkurrenz startende 19-fache Weltmeisterin Tove Alexandersson aus Schweden.



Der Baselbieter Tino Polsini stand an Schweizer Meisterschaften bei der Elite erstmals in einer Einzeldisziplin auf dem Podest. Der 24-Jährige aus Gelterkinden setzte sich vor dem Routinier Daniel Hubmann durch. Nicht am Start stand der achtfache Weltmeister Matthias Kyburz. Der Aargauer legt diesen Sommer nach seinem Coup mit der Qualifikation für den Olympia-Marathon den Fokus auf die Leichtathletik. So wird er Anfang Juni an der EM in Rom auch den Halb-Marathon laufen.



Die Disziplin Sprint steht heuer im Orientierungslauf hoch im Kurs. Mitte Juli findet in Edinburgh die Sprint-WM statt. (nih/sda)

Bild: keystone