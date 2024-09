Kunstturner Christian Baumann tritt mit 29 Jahren vom Spitzensport zurück. Der Aargauer vertrat die Schweiz zweimal an Olympischen Spielen.



2015 feierte Baumann an der EM in Montpellier mit Rang 2 am Barren seinen grössten Erfolg. Zudem gewann er drei EM-Bronzemedaillen am Pferd und mit der Mannschaft (EM 2016 in Bern) sowie am Barren (EM 2021 in Basel).



Er nahm an den Olympischen Spielen 2016 in Rio und 2021 in Tokio teil, in Japan holte er mit der Mannschaft ein Diplom. Baumann trug auch dazu bei, dass sich das Team für die Sommerspiele in Paris qualifizierte. Dort hätte er sich gerne mit einem letzten Auftritt vom Turnsport verabschiedet, doch er schaffte den Cut knapp nicht.



Nach dem Swiss Cup in Zürich, seinem letzten Wettkampf, will Baumann eine Pause einlegen und später als Trainer in den Sport zurückkehren. (hkl/sda)

Bild: keystone