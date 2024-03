Der Kunstturner Taha Serhani kündigt seinen Rücktritt an. Der 29-jährige Winterthurer beendet nach den Olympischen Spielen in Paris seine Karriere.



Serhani, der seit neun Jahren dem Schweizer Nationalkader angehört, bereitet sich derzeit auf die Europameisterschaft von Ende April vor. In Rimini könnte er zum fünften Mal an kontinentalen Titelkämpfen dabei sein. Die beiden Selektionswettkämpfe finden in dieser Woche in Magglingen statt.



Im vergangenen Herbst gehörte Serhani dem Team an, das sich an der Weltmeisterschaft in Antwerpen mit Rang 7 die Teilnahme an den Spielen in Frankreichs Hauptstadt sicherte.



Der Schweizer Meister am Reck wird dem Kunstturnen nach seinem Rücktritt erhalten bleiben. Anfang September tritt er im Regionalen Leistungszentrum des Kunstturnverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden eine Trainer-Stelle im Nachwuchsbereich an. Zudem wird er an der Pädagogischen Hochschule Luzern ein Studium beginnen. (nih/sda)

Bild: keystone