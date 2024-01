Die brasilianische Fussballlegende Mario Zagallo, der am Freitag im Alter von 92 Jahren verstarb, wird für immer der Erste bleiben, der die Weltmeisterschaft als Spieler und später als Trainer gewann und sich als eine der grossen Figuren in der WM-Geschichte etablierte.



Zagallo, der auch «der Professor» genannt wurde, spielte sogar eine Schlüsselrolle bei vier der fünf Weltmeistertitel, die die brasilianische Nationalmannschaft gewann.



Als Spieler gewann er zwei Trophäen: 1958 in Schweden und 1962 in Chile. Auf der Bank führte er die Seleçao 1970 in Mexiko zum Titelgewinn und war Assistenztrainer beim Titelgewinn 1994 in den USA. (sda/afp)

Bild: fxp-fr-sda-rtp