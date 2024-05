Die Dallas Stars gehen in der Halbfinal-Serie der NHL-Playoffs gegen die Edmonton Oilers erstmals in Führung. Das Team aus Texas gewinnt das dritte Spiel auswärts 5:3.



Die Oilers starteten vehement in die Partie. Nach siebeneinhalb Minuten führten sie bereits 2:0. Connor McDavid trumpfte in der Startphase ein weiteres Mal gross auf. Der Kanadier war einer der Vorbereiter des Führungstors seines Landsmanns Zach Hyman, der in diesen Playoffs schon zum 13. Mal traf. Das 2:0 erzielte McDavid selber. Es waren seine Skorerpunkte 24 und 25 in der entscheidenden Phase der Meisterschaft.



Dann aber spielte sich ein anderer in den Fokus. Der Amerikaner Jason Robertson sorgte im zweiten Drittel innert zweieinhalb Minuten für den Ausgleich der Stars, im dritten Abschnitt machte der Sohn einer Philippinerin und eines Schotten mit dem 4:3 die Wende zugunsten seiner Equipe perfekt. Drei Tore in einem NHL-Playoff-Spiel hatte Robertson noch nie erzielt.



Spiel 4 findet in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls in Edmonton statt. (nih/sda)