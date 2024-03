An der Hallen-WM in Glasgow überstehen Audrey Werro und Lore Hoffmann über 800 m erwartungsgemäss die Vorläufe. Die 19-jährige Werro gewann in 2:01,83 Minuten ihren Vorlauf, die acht Jahre ältere Hoffmann klassierte sich in ihrem Rennen in 2:02,53 im 2. Rang. Damit qualifizierten sich die beiden Schweizerinnen für die Halbfinals, die am Samstag ab 13.10 Uhr durchgeführt werden. (kat/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp