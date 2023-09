Australien hat an den Davis-Cup-Finals den Kampf um den Einzug in die Viertelfinals in der Schweizer Gruppe in Manchester neu lanciert. Auf die 1:2-Startniederlage gegen die favorisierten Briten reagierte der letztjährige Finalist mit einem 2:1-Sieg gegen Frankreich.



Dieses Ergebnis ist nicht gerade förderlich für die Schweiz, die nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Frankreich den letzten Platz in der Gruppe B belegt. Stan Wawrinka und Co. müssen am Freitag Grossbritannien schlagen, um die Hoffnung auf einen der ersten beiden Plätze in dieser Gruppe zu wahren, bevor sie am Samstag auf Australien treffen. (cpf/sda)

Bild: keystone