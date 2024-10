We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.



Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb — OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2024

Der ehemalige niederländische Mittelfeldstarstirbt im Alter von 73 Jahren. Er stand 1974 und 1978 mit der «Elftal» im WM-Final. Der niederländische Fussballverband meldete den «unerwarteten Tod» von Neeskens auf X. Er sei am Sonntag an einer nicht weiter präzisierten Krankheit verstorben.Neeskens gehörte der grossen Mannschaft der 1970er-Jahre an und erzielte in 49 Länderspielen 17 Tore. Die Krönung blieb den Holländern allerdings versagt, sowohl 1974 (gegen die BRD) als auch 1978 (gegen Argentinien) unterlagen sie im WM-Final dem Gastgeber. Bei der 1:2-Niederlage in München erzielte er in der 2. Minute mit einem Penalty die frühe 1:0-Führung. (abu/sda)