"I’m hugely excited that MoneyGram Haas F1 Team and TOYOTA GAZOO Racing have come together to enter into this technical partnership.” 🤝



🗣️ Ayao Komatsu

kehrt in diezurück. Die Japaner spannen mit einer auf mehrere Jahre ausgelegten Partnerschaft mit demzusammen. Für Toyota ist es eine Rückkehr in die weltweit wichtigste Rennserie. Von 2002 bis 2009 war der Automobil-Konzern mit einer selbstständigen Equipe angetreten.Die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Rennstall sieht ab sofort die Lieferung von Bestandteilen der Autos vor. Produktionsstandort ist die Motorsport-Fabrik in Köln. Schon im Grand Prix der USA in Austin, Texas, am übernächsten Wochenende sollen die Wagen mit neuen Frontflügeln ausgestattet sein. Die Planung sieht vor, dass ab Mitte kommender Saison der Grossteil der Komponenten in Köln gefertigt wird. Dazu soll die Rennsport-Abteilung von Toyota das Team Haas auch bei Simulationen und beim Design unterstützen. Der Vertrag beinhaltet ausserdem das Nutzungsrecht von Prüfständen und des Simulators.Die erst kürzlich verlängerte Vereinbarung mit den Italienern, die auch das Getriebe und die Hydraulik zur Verfügung stellen, hat bis zum Ende der Saison 2028 Gültigkeit. (riz/sda)