Max Heinzer beendet seine Karriere nach 15 Jahren als Fecht-Profi. Der 36-Jährige kündigt an, nach der Heim-EM in Basel (18. bis 23. Juni) einen Schlussstrich zu ziehen. Heinzer blickt auf eine erfolgreiche Karriere mit mehreren WM- und EM-Medaillen zurück. Am erfolgreichsten war er mit der Mannschaft. 2018 gewann er im Schweizer Team Gold an der Weltmeisterschaft in Wuxi in China. Davor hatte er mit der Mannschaft dreimal EM-Gold geholt.



Neben einer beruflichen Neuorientierung möchte Heinzer dem Fechtsport nach seinem Rücktritt erhalten bleiben. Er stellt sich an der kommenden Generalversammlung als Präsident des Schweizer Fechtverbandes Swiss Fencing zur Verfügung. (abu/sda)

Bild: keystone