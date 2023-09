9.83 💨 @__coleman equals the 100m world lead to secure the men's Diamond League title, beating world champion @LylesNoah in the process 👀



📸 @matthewquine pic.twitter.com/uoF6uS42WN — World Athletics (@WorldAthletics) September 16, 2023

Der, dreifacher Weltmeister in Budapest, kassierte beimeine Niederlage im 100-m-Lauf.setzte sich im Duell gegen seinen US-Landsmann bei Windstille in der Jahresweltbestzeit von 9,83 Sekunden durch.Der bereits 27-jährige Coleman, in Budapest enttäuschender Fünfter, meldet sich mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris zurück. Denn für Tokio 2021 war er wegen verpasster Doping-Kontrollen gesperrt worden, nachdem der 2019 in Doha Weltmeister geworden war und sich zur Nummer 1 im Sprint hocharbeitete. (abu/sda)