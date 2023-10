ℹ️Nico Elvedi hat sich eine Distorsion im linken Knie zugezogen und fällt somit für den Nati-Zusammenzug aus. Neu im Kader ist Eray Cömert.



Nico Elvedi ne participera pas au rassemblement de l'équipe nationale à cause d’une entorse au genou gauche. Eray Cömert le remplacera. — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) October 7, 2023

fällt für den Zusammenzug der Nationalmannschaft aus. Der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach zog sich einezu. Als Ersatz für den 27-Jährigen bietet Nationaltrainer Murat Yakinauf, der sich in Nantes zum Stammspieler entwickelt hat.Die Schweizer Nationalspieler werden sich am Montag in Zürich versammeln. Im Rahmen der EM-Qualifikation steht am Donnerstag aktuell noch das Auswärtsspiel gegenauf dem Programm. Nach den Raketenangriffen auf das Land ist die Durchführung der Partie jedoch fraglich. Am Sonntag, 15. Oktober, empfängt die Schweiz in St. Gallen. (pre/sda)