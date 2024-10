Beim Comeback von Superstar Lionel Messi kommt Argentinien in der WM-Qualifikation nicht über ein Unentschieden in Venezuela hinaus. Brasilien feiert einen Last-Minute-Sieg in Chile.



Bei der Rückkehr von Captain Messi nach zweimonatiger Verletzungspause brachte Benfica Lissabons Nicolas Otamendi den Weltmeister Argentinien in der 13. Minute in Führung. Salomon Rondon gelang Mitte der zweiten Halbzeit per Kopf der Ausgleich für die Gastgeber. (abu/sda)

Bild: keystone