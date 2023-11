Der Leader Sion wendete zum Auftakt der 14. Runde in der Challenge League eine unerwartete Niederlage ab. Nach fünf Siegen in Serie spielten die Walliser im Stade de Tourbillon gegen Vaduz 3:3.



Vor knapp 15'000 Zuschauern wurde Sion in der 90. Minute durch Joël Schmied und in der 93. durch ein Eigentor von Benjamin Büchel für den Aufwand doch noch belohnt. Zuvor waren die Walliser eine Halbzeit lang zu zehnt vergebens angerannt, denn der Brasilianer Baltazar hatte vor der Pause die Gelb-Rote Karte gesehen. Sion, das in der dritten Minute durch Dejan Sorgic in Führung gegangen war, wird den Leader-Thorn an diesem Wochenende erfolgreich verteidigen. Denn der Verfolger Thun kann am Sonntag mit einem Sieg gegen das Schlusslicht Schaffhausen nur bis auf einen Punkt aufschliessen.



Xamax musste fast auf den Tag genau drei Monate warten, um in der Meisterschaft wieder einen Sieg einzufahren. Dies gelang mit einem 4:0-Auswärtssieg gegen Baden. (dab/sda)

