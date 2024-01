Beim Hallenmeeting in Magglingen sorgt Jason Joseph am ersten Tag für die Glanzleistung: In 7,55 Sekunden erfüllt der Hürdensprinter die Limite für die Hallen-WM Anfang März in Glasgow.



In seinem ersten Rennen der Saison lief Jason Joseph die achtbeste Zeit seiner Karriere über 60 m Hürden. Noch nie ist der Hallen-Europameister mit einer so guten Zeit in die Saison eingestiegen. Der 25-jährige Baselbieter unterbot die Hallen-WM-Limite um sieben Hundertstel und setzte sich in der europäischen Saisonbestenliste an die zweite Position.



Im Final gelang Joseph in 7,60 Sekunden die Bestätigung seiner Leistung aus dem Vorlauf. Am kommenden Samstag wird Joseph noch einmal in Magglingen starten, bevor er sich eine Woche später in Paris erstmals internationaler Konkurrenz stellt. (cmu, sda)