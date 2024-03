Nach fünf Niederlagen aus den letzten sieben Spielen entlassen die New Jersey Devils den Trainer Lindy Ruff. Bis zum Ende der Saison führt Travis Green das Team aus Newark an.



Ruff, der im Februar 64 Jahre alt wurde, hatte die Devils seit Juli 2020 als Headcoach betreut und sie im letzten Jahr in die Playoffs geführt. In diesen gewannen sie die Serie gegen die New York Rangers 4:3, womit die Devils erstmals seit 2012, als sie den Stanley Cup erreichten, eine Runde in der Post-Season überstanden.

Bild: keystone

In dieser Saison harzt es jedoch für das Team, in dem neben Captain Nico Hischier auch die Schweizer Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid unter Vertrag stehen. Nach 61 Spielen mit 30 Siegen und 31 Niederlagen liegen die Devils derzeit ausserhalb der Playoff-Ränge.



Green, wie sein Vorgänger ein Kanadier, soll nun als Interimslösung dafür sorgen, dass es doch noch in die Playoffs reicht. Der 54-Jährige, der auf diese Saison hin als Assistent zu den Devils stiess, ist in der Schweiz bekannt. Zum Abschluss seiner Aktivkarriere absolvierte er in der Saison 2007/08 35 Spiele für den EV Zug, in der gleichen Spielzeit gewann er mit dem Team Canada den Spengler Cup.



2017 wurde Green Headcoach eines NHL-Teams. Mit den Vancouver Canucks erreichte er in vier Jahren aber nur einmal Playoffs. (nih/sda)