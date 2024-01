Den als Titelverteidiger antretenden Schweizer Handballern glückt der Auftakt in den 50. Yellow Cup in Winterthur. Das Team von Trainer Michael Suter bezwingt Rumänien 37:31.



Eine grosse Frage war, wie die Schweizer ohne den an der Hand verletzten Abwehrchef Samuel Röthlisberger verteidigen. Das taten sie in der ersten Halbzeit auf überzeugende Art und Weise. In den ersten 30 Minuten kassierten die Einheimischen bloss elf Gegentreffer, was ein sehr guter Wert ist. Torhüter Nikola Portner verzeichnete in der ersten Hälfte mit sieben Paraden (total 14) eine Abwehrquote von 42 Prozent (32 Prozent).



Im Angriff gefielen die Schweizer ebenfalls. Sie gingen 3:0 in Führung, näher als bis auf ein Tor - zum 6:7 (16.) - kamen die Rumänen in der Folge nicht heran. Der maximale Vorsprung betrug acht Treffer (29:21/50.). Top-Regisseur Andy Schmid, der nach dieser Saison Michael Suter als Nationaltrainer ablösen wird, zeichnete sich als zehnfacher Torschütze aus. Er verwertete sämtliche fünf Penaltys. Manuel Zehnder, aktuell der Topskorer der Bundesliga, war siebenmal erfolgreich, obwohl er bloss nach der Pause zum Einsatz kam.



Am Freitag treffen die Schweizer im zweiten Spiel auf Bosnien-Herzegowina. Am Samstag ist zum Abschluss Argentinien der Gegner. (sda)

Bild: keystone