In der südamerikanischen Qualifikation für die Fussball-WM 2026 verliert Brasilien in Paraguay 0:1. Der 21-jährige Diego Gomez erzielte das Tor des Tages mit einem herrlichen Aussenristschuss schon nach 20 Minuten. Die «Seleçao» verlor schon zum vierten Mal in den acht Runden dieser Kampagne und fiel auf Platz 5 zurück. Sechs Teams qualifizieren sich direkt für die WM 2026; das Team auf Platz 7 kann sich über ein Playoff ebenfalls noch qualifizieren.



Im Spitzenkampf siegte Kolumbien in Barranquilla gegen Argentinien mit 2:1. Die Kolumbier revanchierten sich am Weltmeister für die Finalniederlage an der Copa America im Sommer. Kolumbien bleibt ausserdem als einziges Team in Südamerika in der WM-Qualifikation ungeschlagen (4 Siege, 4 Unentschieden). An der Spitze der Tabelle bleibt aber Argentinien (18 Punkte) vor Kolumbien (16) und Uruguay (15). (ram/sda)

Bild: keystone