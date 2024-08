Enea Bastianini errang am Grand-Prix-Wochenende in Silverstone in der MotoGP-Klasse einen Doppelsieg. Der Italiener gewann nach der Sprintprüfung auch das Hauptrennen. Der Spanier Jorge Martin übernahm wieder die Führung in der WM-Wertung.



Ducati-Fahrer Bastianini kam zu seinem ersten Sieg in diesem Jahr, dem insgesamt sechsten in der wichtigsten Kategorie der Strassen-Weltmeisterschaft. Auf dem Rundkurs in Silverstone siegte er wie tags zuvor im Sprint vor Martin, der sich damit die Spitzenposition in der Gesamtwertung zurückeroberte.



Der Spanier weist nun einen Vorsprung von drei Punkten auf den bisherigen Leader Francesco Bagnaia aus. Der Italiener, Weltmeister der vergangenen zwei Jahre und wie Bastianini und Martin auf einer Ducati unterwegs, belegte nach seinem Sturz im Sprint Platz 3. (nih/sda)

Bild: keystone