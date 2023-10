Cricket, Baseball/Softball, Lacrosse, Flag Football und Squash sollen an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles zum Wettkampfprogramm gehören. Das teilten die Organisatoren mit. Das Internationale Olympische Komitee muss diesen Entscheid allerdings noch absegnen. Dies soll an der am Sonntag beginnenden IOC-Session in Mumbai erfolgen und gilt als Formsache.



Cricket, das als zweitgrösste Sportart der Welt gilt, wurde an Olympischen Spielen nur 1900 in Paris gespielt. Mit der Wiederaufnahme will das IOC den Markt erschliessen. Branchenexperten zufolge sind die Olympia-Übertragungsrechte gut 175 Millionen Euro wert. Lacrosse war 1904 in St. Louis und 1908 in London olympisch, Baseball und die Frauen-Variante Softball zuletzt 2021 in Tokio. Squash und Flag Football, eine körperlose Version des American Football, werden erstmals zum Programm gehören.



Bereits offiziell ist, dass Breakdance nach der Premiere in Paris im kommenden Jahr kein zweites Mal in Folge Teil der Sommerspiele ist. (nih/sda)

Bild: keystone