Das Schweizer Nationalteam der Frauen kam an der Eishockey-WM in Utica zu einem versöhnlichen Abschluss. Dank eines 3:2-Sieges nach Verlängerung gegen Deutschland sicherte sich das Team von Trainer Colin Muller Rang 5 und damit den Verbleib in der A-Gruppe. Alina Müller traf in der 65. Minute zum Sieg.



Schweiz – Deutschland 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) n.V.

Utica, New York. - 1423 Zuschauer. - SR Hiller/Neary (USA/CAN). - Tore: 18. Müller (Christen) 1:0. 31. Luisa Welcke (Lilli Welcke, Feldmeier/Ausschluss Christen) 1:1. 33. Stalder (Wey) 2:1. 39. Nix (Kluge, Eisenschmid) 2:2. 65. Müller (Leemann) 3:2. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 2mal 2 Minuten gegen Deutschland. (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de