Die Geschichte des Skifahrens in der Schweiz ist ein neues Forschungsgebiet. Sport-Departemente an Universitäten beschäftigten sich bisher kaum mit Geistes- und Sozialwissenschaften, Geschichte oder Soziologie, sagt der Historiker Grégory Quin. Und in den Geschichts-Departementen sei Sport kein sehr beliebtes Thema.



Historikerinnen und Historiker verfügen in der Schweiz aber über aussergewöhnliche Archivbestände, betonte Quin im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Denn die Schweiz hat im 20. Jahrhundert anders als die Nachbarländer keinen Krieg erlebt, die Dokumente sind folglich nicht zerstört worden.



Die Protokolle des Skiclubs von St. Moritz zum Beispiel wurden seit der Gründung des Skiclubs aufbewahrt. Historiker in der Schweiz verfügen laut Quin also über Quellen, die weder in Chamonix (F) noch in Garmisch (D) gefunden werden könnten. (kat/sda)

Bild: imago stock&people