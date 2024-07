Brasilien kommt an der Copa America in den USA gegen Kolumbien nicht über ein 1:1 hinaus. In Santa Clara (Kalifornien) musste sich die Seleçao zum zweiten Mal im Turnier (nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Costa Rica) mit einem Unentschieden begnügen. Brasilien ging gegen Kolumbien durch einen tollen Freistoss von Raphinha zwar schon nach zwölf Minuten in Führung, kassierte aber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich durch Daniel Munoz.



In dieser hart geführten Partie (mit 33 Fouls) tat sich Brasilien in der zweiten Halbzeit schwer. Ein weiterer Freistoss von Raphinha (Aussenpfosten) und zwei Möglichkeiten in der Nachspielzeit sorgten noch für Farbtupfer. Aber Brasilien wirkte gegen Kolumbien, das seit Anfang 2022 und einer Niederlage gegen Argentinien in Länderspielen ungeschlagen ist, ideenlos.



So erreicht Kolumbien als Gruppensieger die Viertelfinals und trifft dort auf Panama. Brasilien muss sich mit Uruguay duellieren, das in der Vorrunde drei überzeugende Siege hinlegte. Gegen Uruguay wird zudem Vinicius Jr. fehlen, der gegen Kolumbien die zweite Gelbe Karte im Turnier kassierte.



Die Viertelfinals der Copa America beginnen am Donnerstag mit der Partie von Lionel Messis Argentinien gegen Ecuador in Houston (Texas). (dab/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp