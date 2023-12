GIANNIS JUST MADE HISTORY.



64 PTS is a career-high and a Bucks franchise record 💪 pic.twitter.com/x7xnMrUi9U — NBA (@NBA) December 14, 2023

Diemit dem Schweizerverlieren in der Nacht auf Donnerstag mitzum fünften Mal in Serie. Atlanta kommt in der Adventszeit nicht mehr vom Fleck. Zwei Nächte nach der Niederlage bei den Denver Nuggets, die zuvor dreimal hintereinander verloren hatten, unterlagen die Hawks auch bei den Toronto Raptors, die sogar die letzten vier Partien alle verloren hatten. Die Hawks holtenDie Hawks führten zur Pause noch mit 66:64, ehe sie im dritten Viertel erstmals abgehängt wurden. Gut sechs Minuten vor Schluss kam Atlanta nochmals auf 107:109 heran, mussten die Raptors aber wieder auf 109:120 davonziehen lassen. Clint Capela gelangen. Ausserdem wies mit -17 die schlechteste Plus-/Minusbilanz seines Teams auf. Atlanta spielt am Freitag nochmals auswärts gegen die Raptors.Famos spielte in der Partie dergegen dieder 29-jährige. Dem «Greek Freak» gelangen für die Bucks. Diese waren nicht nur ein, sondern gleichzeitig die. (nih/sda)