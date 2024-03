Der HC La Chaux-de-Fonds steht in den Playoffs der Swiss League als erstes Team im Final. In der anderen Serie glich Olten gegen die GCK Lions zum 2:2 aus.



La Chaux-de-Fonds gewann das vierte Spiel gegen Visp im Wallis dank vier Toren in den ersten elf Minuten mit 5:1. Damit setzte sich der Qualifikationssieger in der Best-of-7-Serie auf schnellstem Weg durch. Die einzige Niederlage der Neuenburger in den laufenden Playoffs ist bislang das 2:4 im zweiten Spiel des Viertelfinals gegen Winterthur.



Olten sorgte mit einem knappen 1:0 in Küsnacht für den vierten Auswärtssieg im bislang ausgeglichenen Halbfinal-Duell zwischen dem Dritten und dem Vierten der Qualifikation. Giacomo Dal Pian erzielte den entscheidenden Treffer um Spielmitte. Spiel 5 steht am Sonntag in Olten an. (hah/sda)