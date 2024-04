Am 88. US Masters in Augusta hält amerikanische Golfprofi Scottie Scheffler dem Druck der Favoritenrolle souverän stand. Er distanziert die Konkurrenz in der Schlussrunde um vier und mehr Schläge.



Auf dem Weg zu seinem zweiten Sieg am prestigeträchtigsten Turnier nach 2022 – es war zugleich sein zweiter Majorturnier-Sieg – musste Scottie Scheffler gegen das Ende der Runde nur noch auf den jungen Schweden Ludvig Aberg aufpassen. Aber auch ihn hielt er zuletzt sicher in Schach.



Tiger Woods spielte in der Schlussrunde kraftlos – wie bereits in der 3. Runde. Der 48-jährige Superstar fiel auf den 60. und letzten Platz unter den Finalisten zurück. (con/sda)

Bild: keystone