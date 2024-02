Der Schweizer Bob-Anschieber Sandro Michel konnte nach einer dritten Operation am Donnerstag von der Universitätsklinik Dresden durch die Rega in die Schweiz zurück geflogen werden. Er erlitt bei einem Traningssturz vor dem Weltcup in Altenberg schwere Verletzungen im Bereich der Hüfte und des Brustkorbs und wird nun in einem Schweizer Spital weiter behandelt.



Der Pilot Michael Vogt erlitt eine schwere Hirnerschütterung und Prellungen. Er ist schon länger zurück in der Schweiz, hat nun aber wie erwartet entschieden, dass ein Start an der WM in Winterberg - an diesem Wochenende im Zweier, am darauffolgenden im Vierer - zu früh kommen würde.



Hingegen konnte der nur leicht verletzte Anschieber Andreas Haas nach Winterberg reisen. Er wird am Samstag und Sonntag im Zweier von Simon Friedli zum Einsatz kommen. (kat/sda)

Bild: keystone