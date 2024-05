Manchester City geht als Tabellenerster in die letzte Runde der Premier League. Der Meister der letzten drei Jahre gewann das Nachtragsspiel der 34. Runde gegen Tottenham auswärts 2:0 und schob sich damit an Arsenal vorbei an die Spitze.



Erling Haaland traf zweimal in der zweiten Halbzeit – das erste Mal in der 51. Minute auf Zuspiel von Kevin de Bruyne, das zweite Mal in der Nachspielzeit vom Penaltypunkt. Der Torschützenkönig der Vorsaison steht damit wieder bei 27 Treffern und wird sich die Trophäe trotz einiger Schwächephasen auch in dieser Spielzeit souverän sichern.



Manuel Akanji spielte im Abwehrzentrum durch. Mit einem vertändelten Ball als letzter Mann hätte der Schweizer Nationalverteidiger in der 86. Minute beinahe das 1:1 verursacht, das der eingewechselte Torhüter Stefan Ortega mit einer Parade gegen Son Heung-Min vereitelte.



Vor dem Finale am Wochenende weist Manchester City somit einen Punkt Vorsprung auf Arsenal auf. Die beiden letzten verbliebenen Titelanwärter treten am Sonntag zu Hause an. Manchester City empfängt West Ham, Arsenal den FC Everton. (sda/con)

