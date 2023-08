Zum Auftakt des Diamond-League-Meetings von Weltklasse Zürich bestreiten in der Halle des Hauptbahnhofs die Stabhochspringerinnen ihren Wettkampf. Angelica Moser wird beim Sieg von Nina Kennedy Vierte.



Moser hatte zuletzt in Budapest als WM-Fünfte überzeugt. 4,75 m übersprang die 25-jährige Zürcherin vor Wochenfrist im Freien, womit sie ihre persönliche Hallen-Bestleistung egalisierte und gleichzeitig auch die geforderte Limite für die Sommerspiele 2024 in Paris erfüllte. In Zürich überquerte Moser die Marke von 4,66 m.



Um den Sieg duellierten sich wie an der WM in Budapest, wo sie gemeinsam Platz 1 belegten, die Australierin Nina Kennedy und die Amerikanerin Katie Moon. Kennedy, in Zürich als Vorjahressiegerin angetreten, übersprang die Höhe von 4,91 m im ersten Anlauf und stellte australischen Rekord auf. Moon wurde mit 4,81 m Zweite.



Die restlichen Wettkämpfe von Weltklasse Zürich finden am Donnerstagabend im Stadion Letzigrund statt. (lst/sda)

Bild: keystone