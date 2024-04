Die Kambundji-Schwestern zeigen am Diamond-League-Meeting in Suzhou in China wie schon vor einer Woche beim Auftakt in die Olympia-Saison ansprechende Leistungen, verpassen allerdings einen Exploit.



Mujinga Kambundji lief die 200 m in 23,21 Sekunden und war damit 18 Hundertstel schneller als bei ihrem Auftritt in Xiamen eine Woche zuvor. Die 31-jährige Bernerin lief eine starke Kurve und bog in Schlagdistanz mit der späteren Siegerin, der Britin Daryll Neita, auf die Zielgerade ein. Letztlich klassierte sie sich mit einem Rückstand von lediglich einem Zehntel auf die Top 3 auf Platz 5.



Im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester konnte sich Ditaji Kambundji bei ihrem zweiten Auftritt in der Olympia-Saison nicht steigern. Die 21-Jährige blieb im Hürdensprint in 12,81 Sekunden elf Hundertstel über ihrer vor Wochenfrist gelaufenen Zeit, als Sechste verbesserte sie sich dennoch um einen Rang. (kat/sda)

