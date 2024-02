Jason Joseph gelingt an den Schweizer Hallen-Meisterschaften in St. Gallen die herausragende Leistung der Titelkämpfe. Am Sonntag egalisierte der Basler in 7,43 Sekunden über 60 m Hürden die europäische Saisonbestzeit. Der Hallen-Europameister kam bis auf zwei Hundertstel an den von ihm gehaltenen Schweizer Hallenrekord heran.

Bild: keystone

Auf der Hürdenstrecke brillierte auch der Mehrkämpfer Simon Ehammer als Zweiter. 7,55 Sekunden bilden für den Appenzeller eine Top-Zeit. Er erfüllte bei den Spezialisten ebenso die Limite für die Hallen-WM in Glasgow wie Mathieu Jaquet (7,62 in den Halbfinals). In Glasgow wird Ehammer jedoch im Siebenkampf antreten.



Annik Kälin krönte ihr erfolgreiches Wochenende am Sonntag mit dem Erfüllen der WM-Limite über 60 m Hürden. Die Mehrkämpferin stellte in 7,99 Sekunden einen persönlichen Bestwert auf und unterbot den geforderten Wert um 3 Hundertstel. Am Samstag hatte Kälin schon mit einem Schweizer Hallenrekord im Weitsprung (6,76 m) und einer persönlichen Bestzeit über 60 m (7,38) überzeugt.



Über seinen ersten Schweizer Meistertitel freuen kann sich Dominic Lobalu. Der Langstreckenläufer des LC Brühl St. Gallen war erstmals an einer Schweizer Meisterschaft titel- und medaillenberechtigt und gewann den 3000-m-Lauf souverän in 7:50,24 Minuten. (nih/sda)