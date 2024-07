Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré sowie Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder treten beim Elite16-Turnier in Wien überzeugend auf. Beide Teams stehen nach drei Siegen direkt in den Viertelfinals.



Die für die Olympischen Spiele selektionierten Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré beendeten die Gruppenphase nach zwei umkämpften 2:1-Siegen am Starttag, in denen sich die Schweizerinnen nach Satzrückstand zurückkämpften, mit einem 21:12, 21:19-Erfolg gegen das amerikanische Duo Kimberly Hildreth/Teegan Van Gunst. Damit überspringen die Luzernerin und die Bernerin wie bereits in der Woche zuvor in Gstaad die erste K.o.-Runde und stehen direkt in den Viertelfinals. Diese finden am Freitag statt.



Beim Turnier in Österreichs Hauptstadt spielen auch Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder bislang gross auf. Die Olympia-Dritten von Tokio, die als drittbestes Schweizer Duo das Ticket für Paris nicht gelöst haben, bleibt nach drei Siegen der Umweg über die Achtelfinals erspart. Die Schweizer Frauen-Equipen befinden sich nicht in der gleichen Tableau-Hälfte und treffen im Idealfall im Final aufeinander. (dab/sda)

Bild: keystone